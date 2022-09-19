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Украинцы собрали средства на бандерпечи для 10 000 защитников, первые партии уже на передовой

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Понедельник 19 сентября 2022 15:18
Украинцы собрали средства на бандерпечи для 10 000 защитников, первые партии уже на передовой Фото: в Украине собрали деньги на бандерпечи для 10 000 защитников, первые партии уже на передовой (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" в рамках акции "Тепло на фронт" собрал 5,5 млн грн на бандерпечи для воинов на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного в Facebook.

"На бандерпечи для наших защитников собрано уже 5,5 миллиона гривен. Этого достаточно, чтобы обогреть более 10 тысяч украинских воинов на передовой. Инициативу "Тепло на фронт" нашего волонтерского штаба "Украинская команда" поддержали почти 20 тысяч украинцев, задонатив на бандерпечи. Первые партии бандерпечей с необходимыми комплектующими даже доставлены на передовую и уже греют наших защитников", - сообщил Палатный.

По его словам, в ближайшее время "Украинская команда" получит от производителей крупные партии бандерпечей, которые будут отправлены защитникам, закрепляющимся на территориях, освобожденных в результате контрнаступления.

"Производители уже загружены по полной. В ближайшие дни ожидаем поставку нескольких крупных партий бандерпечей. Большинство из них предназначены для военных подразделений, обустраивающих позиции на деоккупированных территориях Харьковской области. Нашим будет тепло, чтобы врагам пекло", - добавил он.

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