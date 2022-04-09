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Украинцы смогут сообщать о разрушенных зданиях через "Киев Цифровой"

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Киев, Суббота 09 апреля 2022 13:49
Украинцы смогут сообщать о разрушенных зданиях через "Киев Цифровой" Фото: Украинцы смогут сообщать о разрушенных зданиях через "Киев Цифровой" (телеграм Типичная Украина)
Автор: Валерия Полищук

В мобильном приложении "Киев Цифровой" теперь можно сообщить о поврежденных и разрушенных в результате войны домах, школах, больницах и других объектах. Это могут сделать как киевляне, так и жители других регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя мэра Киева Петра Оленича в Telegram.

Чтобы дать показания:

  • Выберите "Свидетельство о разрушении"
  • Нажмите "Доказать показания"
  • Заполните форму

Также в приложении можно сообщить о личных материальных потерях в результате войны России против Украины.

"Данные помогут проекту "Россия заплатить" оценить ущерб и сформировать иски против агрессора в международные суды. Враг за все заплатит, а мы обязательно победим", - написал Оленич.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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