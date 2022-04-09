Українці зможуть повідомляти про зруйновані будівлі через "Київ Цифровий"

У мобільному додатку "Київ Цифровий" тепер можна повідомити про пошкоджені і зруйновані в результаті війни будинки, школи, лікарні та інші об'єкти. Це можуть зробити як кияни, так і жителі інших регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника мера Києва Петра Оленича в Telegram .

Щоб дати свідчення:

Виберіть "Свідоцтво про руйнування"

Натисніть "Довести показання"

Заповніть форму

Також в додатку можна повідомити про особисті матеріальні втрати в результаті війни Росії проти України.

"Дані допоможуть проекту "Росія заплатити" оцінити збиток і сформувати позови проти агресора в міжнародні суди. Ворог за все заплатить, а ми обов'язково переможемо", - написав Оленич.