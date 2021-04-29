Украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста, но с другим условием

С 15 мая украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. Однако, остается в силе требование заполнить специальную форму перед вылетом.
Как сообщается, ПЦР-тесты будут не нужны для путешествия, но украинцы должны заполнить специальную форму перед вылетом. Там нужно указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.
После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. Так власти контролируют, имел ли человек контакт с больным COVID-19, и если это произошло - информирует туриста.
Электронная форма доступна по ссылке: https://cutt.ly/wbdftCA
За 72 часа до прилета в Турцию:
Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая действует жесткий локдаун с круглосуточным комендантским часом. Ограничения не будут касаться иностранцев, находящихся в стране временно.
РБК-Украина писало, что будет с путевками и стоит ли планировать отдых из-за локдауна в Турции.