Как и где украинцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19

На первом этапе вакцинации прививки от коронавируса будут проводить только мобильные бригады. Первыми в очереди на получении вакцины будут медики, которые оказывают помощь COVID-больным, и сотрудникам экстренной медпомощи.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса".

Также в рамках первого этапа вакцинацию проведут сотрудникам и людям, проживающим в интернатах и домах престарелых, а также военным из ООС. Всего прививки получат почти 370 тысяч человек.

Вакцинация людей будет проводиться на местах их работы мобильными бригадами. У бригад будет поименный список тех, кто согласился на вакцинацию и кого в какой день прививать. Формированием таких списков будет заниматься руководство больниц, координаторы и обладминистрации.

Начиная со второго этапа вакцинация начнется на базе пунктов прививок при поликлиниках и больницах. Таких пунктов в Украине должно быть 4,3 тысячи. Мобильные бригады будут ездить к тем, у кого нет возможности посетить амбулаторию.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уверен, что в Украине со второго этапа могут делать по 5 миллионов прививок в месяц. При этом темпы вакцинации могут нарастить и до 10 млн прививок в месяц, если будет достаточно вакцины.

С 1 марта желающие сделать прививку смогут записаться на вакцинацию через семейного врача, на специальном информационном портале COVID-19 или через "горячую линию" 0-800-60-20-19.

Если по каким-то причинам, например, из-за болезни, человек пропустит свою очередь в вакцинации, он сможет получить укол позже.

"У нас все желающие смогут провакцинироваться за государственный счет до конца этого года. Это заявление министра здравоохранения. Свою очередь в списке такой человек потеряет и ему придется вновь записаться в очередь", - объяснил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.