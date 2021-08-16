Украинцы смогут посетить матч "Шахтера" в Монако: что для этого нужно

Украинские болельщики смогут посетить выездной матч донецкого "Шахтера" в Монако в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет 17 августа. Но для допуска на стадион нужен санитарный пропуск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины во Франции .

Сообщается, что в княжестве Монако действует аналогичный французскому регламент доступа к публичным местам, в том числе на стадионы. В частности, для этого нужно предъявить санитарный пропуск Le Pass sanitaire, который выдается на основании одного из следующих документов:

сертификат полного курса иммунизации вакцинами (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevri/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson);

документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19 минимум 11 дней назад или максимум 6 месяцев назад;

ПЦР или тест на антитела, сделанный не ранее, чем за 48 часа.

Санитарный пропуск содержит QR-код, который сканируется при входе на стадион. Чтобы получить пропуск необходимо заполнить форму и отправить в электронном режиме по ссылке.

При отсутствии санитарного пропуска нужно предъявить ПЦР или тест на антитела, сделанный не ранее, чем за 48 часа до события.

Более подробно об условиях присутствия фанатов на стадионе имени Louis II можно ознакомиться на сайте AS "Monaco".