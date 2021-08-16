Українці зможуть відвідати матч "Шахтаря" в Монако: що для цього треба

Українські вболівальники зможуть відвідати виїзний матч донецького "Шахтаря" в Монако у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 17 серпня. Але для допуску на стадіон треба мати санітарний пропуск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Франції .

Повідомляється, що в князівстві Монако діє аналогічний французькому регламент доступу до публічних місць, в тому числі на стадіони. Зокрема, для цього треба пред'явити санітарну перепустку Le Pass sanitaire, який видається на підставі одного з наступних документів:

сертифікат повного курсу імунізації вакцинами (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevri/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson);

документ, що підтверджує одужання від COVID-19 мінімум 11 днів тому або максимум 6 місяців тому;

ПЛР або тест на антитіла, зроблений не раніше, ніж за 48 години.

Санітарна перепустка містить QR-код, який сканується при вході на стадіон. Щоб отримати перепустку необхідно заповнити форму і відправити в електронному режимі за посиланням.

При відсутності санітарної перепустки треба пред'явити ПЛР або тест на антитіла, зроблений не раніше, ніж за 48 години до події.

Більш детально про умови присутності фанатів на стадіоні імені Louis II можна ознайомитися на сайті AS "Monaco".