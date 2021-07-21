Украинцы смогут получить гарантию на товар через интернет: подписан закон

Так, украинцы смогут получать эксплуатационные документы и гарантийные обязательства в электронном виде на официальном сайте производителя. Речь идет о паспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним.

"Принятие закона актуален, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационным документам", - говорится в сообщении.

В частности, введение положений закона упростят условия ведения бизнеса.

"Таким образом осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.