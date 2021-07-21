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Українці зможуть отримати гарантію на товар через інтернет: підписано закон

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Середа 21 липня 2021 21:47
Українці зможуть отримати гарантію на товар через інтернет: підписано закон Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Жителі України зможуть отримати гарантію на придбаний товар через Інтернет. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Так, українці зможуть отримувати експлуатаційні документи та гарантійні зобов'язання в електронному вигляді на офіційному сайті виробника. Йдеться про паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.

"Прийняття закону актуальне, оскільки сьогодні споживачі купують все більше товарів через Інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з метою ефективної комунікації з ними і надання доступу до експлуатаційних документів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, введення положень Закону спростять умови ведення бізнесу.

"Таким чином здійснюється діджиталізація бізнес-процесів і поліпшення сервісу, що надається споживачеві при гарантійному обслуговуванні товарів", - йдеться в повідомленні.

Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування.

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