Українці зможуть отримати гарантію на товар через інтернет: підписано закон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента .

Так, українці зможуть отримувати експлуатаційні документи та гарантійні зобов'язання в електронному вигляді на офіційному сайті виробника. Йдеться про паспорт або будь-який інший документ на технічно складні побутові товари, який додається до них.

"Прийняття закону актуальне, оскільки сьогодні споживачі купують все більше товарів через Інтернет-магазини, і багато компаній пропонують реєстрацію в особистих кабінетах з метою ефективної комунікації з ними і надання доступу до експлуатаційних документів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, введення положень Закону спростять умови ведення бізнесу.

"Таким чином здійснюється діджиталізація бізнес-процесів і поліпшення сервісу, що надається споживачеві при гарантійному обслуговуванні товарів", - йдеться в повідомленні.

Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування.