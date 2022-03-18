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Украинцы смогут обменять гривны на злотые в крупнейшем банке Польши

Фото: Обмен гривен на злотые будет проводиться в банке PKO BP (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы в Польше смогут конвертировать гривневые банкноты в польские злотые с середины следующей недели. Национальный банк Польши запускает программу для беженцев, которые столкнулись с трудностями при обмене денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальный банк Польши (НБП) заявил, что сотрудничает с крупнейшим банком страны, PKO BP, чтобы позволить почти 2 миллионам беженцев, бежавших из Украины в Польшу, конвертировать гривны.

"В связи со значительным наплывом беженцев с территории Украины, прибывающих в Республику Польша с гривнами в наличной форме, Национальный банк Польши проводит интенсивную подготовку, позволяющую конвертировать гривны в злотые", - говорится в сообщении НБП.

Купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен будут обмениваться на общую сумму 10 000 гривен на человека в отделениях PKO BP.

Многие беженцы с трудом покупают даже предметы первой необходимости, потому что их сбережения в гривне не конвертируются в большей части Европы, а это означает, что у них нет возможности обменять их по разумному курсу. Это, в свою очередь, делает их жертвами недобросовестных трейдеров, предлагающих сверхнизкие обменные курсы.

Европейский центральный банк работает над созданием финансового механизма, который позволит миллионам украинских беженцев конвертировать свои сбережения в твердую валюту.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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