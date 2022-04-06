Украинцы прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, - Пентагон

Группа украинцев прошла обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, предназначенных для уничтожения бронетехники и танков. Вооруженные силы Украины полностью адаптируются к активности России на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокопоставленного представителя Пентагона.
По его словам, обучение на Switchblade прошли около десятка украинских военнослужащих, которые уже находятся в США. Ожидается, что они скоро вернутся в Украину.
Представитель Минобороны США добавил, что украинские силы полностью адаптируются и приспосабливаются в режиме реального времени к усилиям России по активизации своей деятельности там на востоке Украины.
Напомним, ранее стало известно о планах Пентагона заказать и отправить в Украину новейшие беспилотники Switchblade. Дроны оснастят противотанковыми боеголовками.
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