Украинцы получили возможность проверить лицензию больницы: Минздрав открыл реестр

"Отныне пациенты получили возможность проверять, легально ли работает медицинское учреждение и имеет ли оно право предоставлять ты или другие услуги. Для самих клиник и медиков это возможность мониторить собственную лицензию и коллег по отрасли", - пояснили в сервисе.

В то же время сервис призыв министерство добавить в реестр лицензий коды компаний, адреса услуг и виды услуг, на которые выдана лицензия, чтобы он стал еще более полезным для пациентов.