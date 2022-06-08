Украинцы получат новую денежную помощь: названы условия

Выплаты украинцам, пострадавшим от войны, будет давать Красный Крест. Финансовую помощь получат как переселенцы, так и те граждане, которые остались в зоне боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Международный Комитет Красного Креста будет оказывать финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших общин.
Помощь получат семьи, которые соответствуют двум обязательным критериям:
1. семья имеет официальный статус малообеспеченной,
2. до 24 февраля 2022 года семья проживала в одной из общин, пострадавших от вооруженного конфликта. При этом, не важно, уехала эта семья или осталась в общине.
Список областей, жители которых могут претендовать на помощь:
Размер выплат составляет 2 500 гривен в месяц, программа продлится три месяца.
Регистрация для получения выплат не требуется. Красный Крест разошлет SMS уведомления о включении в программу.
Деньги можно будет получить наличными или на карту уже в июне.
Напомним, украинцы также получают помощь от государства в размере от двух до трех тысяч гривен в месяц. На помощь могут претендовать жители общин, которые находятся в зоне боевых действий. РБК-Украина ранее приводила полный перечень регионов, которые включены программу по оказанию помощи.