Українці отримають нову грошову допомогу: названо умови

Виплати українцям, постраждалим від війни, даватиме Червоний Хрест. Фінансову допомогу отримають як переселенці, так і ті громадяни, які залишилися в зоні бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України .

Умови допомоги

Міжнародний Комітет Червоного Хреста надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад.

Допомогу отримають сім’ї, які відповідають двом обов’язковим критеріям:

1. сім'я має офіційний статус малозабезпеченої,

2. до 24 лютого 2022 року сім’я проживала в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту. При цьому, не важливо, виїхала ця сім’я чи залишилася в громаді.

Список областей, мешканці яких можуть претендувати на допомогу:

Донецька,

Луганська,

Запорізька,

Житомирська,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Чернігівська.

Розмір допомоги

Розмір виплат становить 2 500 гривень на місяць, програма триватиме три місяці.

Реєстрація для отримання виплат не потрібна. Червоний Хрест розішле SMS повідомлення про включення до програми.

Кошти можна буде отримати готівкою чи на карту вже у червні.