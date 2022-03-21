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Украинцы получат компенсацию за коммунальные услуги за убежище переселенцам, – Шмыгаль

Фото: Вынужденные переселенцы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал поддержку украинских семей, приютивших у себя вынужденных переселенцев из зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы правительства.

Шмыгаль объявил о запуске программы поддержки домохозяйств, приютивших переселенцев. За бесплатное жилье для них семьи получат денежную компенсацию.

"Запускаем программу, чтобы компенсацию за коммуналку получали семьи, удерживающие переселенцев у себя дома. Все те, кто предоставил бесплатное убежище, будут получать 450 грн в месяц за каждого, кому помогли, на компенсацию коммунальных услуг", – заявил Шмыгаль.

К слову, премьер-министр также анонсировал предоставление финансовой помощи всем вынужденным переселенцам.

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