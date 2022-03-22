Украинцы в Польше смогут обменять наличные гривны на злотые, - НБУ

Как отмечается в сообщении, с этого дня украинцы могут обратиться в отдельные отделения банков Польши для обмена наличной гривны на польские злотые. Курс обмена будет максимально приближенным к официальному.

По этому механизму совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в целом до 10 тысяч гривен наличными на одного человека. Польские банки будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты более низких номиналов и монеты не будут приниматься для обмена).

По данным пресс-службы, Национальный банк Польши будет покупать у коммерческих банков Польши наличную гривну, полученную в результате продажи гражданами Украины, для дальнейшего обмена с Национальным банком Украины по тому же курсу.

Для помощи украинцам НБУ готов выкупить у Национального банка Польши наличную гривну на сумму до 10 млрд гривен.

"Благодаря соглашению, которое мы заключили с Национальным банком Польши, украинцы смогут обменять имеющуюся у них наличную гривну в польских банках, чтобы иметь возможность удовлетворить свои жизненные потребности. Мы благодарны нашим польским коллегам за этот гуманный шаг, который еще больше укрепляет партнерство между нашими народами", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.