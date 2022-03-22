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Украинцы в Польше смогут обменять наличные гривны на злотые, - НБУ

Фото: Гривны в Польше можно будет обменять на злотые почти по официальному курсу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины и Национальный банк Польши заключили соглашение, которое даст возможность украинцам, которые находятся в Польше, обменивать украинские гривны на польские злотые. Соглашение вступает в силу с 25 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, с этого дня украинцы могут обратиться в отдельные отделения банков Польши для обмена наличной гривны на польские злотые. Курс обмена будет максимально приближенным к официальному.

По этому механизму совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в целом до 10 тысяч гривен наличными на одного человека. Польские банки будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты более низких номиналов и монеты не будут приниматься для обмена).

По данным пресс-службы, Национальный банк Польши будет покупать у коммерческих банков Польши наличную гривну, полученную в результате продажи гражданами Украины, для дальнейшего обмена с Национальным банком Украины по тому же курсу.

Для помощи украинцам НБУ готов выкупить у Национального банка Польши наличную гривну на сумму до 10 млрд гривен.

"Благодаря соглашению, которое мы заключили с Национальным банком Польши, украинцы смогут обменять имеющуюся у них наличную гривну в польских банках, чтобы иметь возможность удовлетворить свои жизненные потребности. Мы благодарны нашим польским коллегам за этот гуманный шаг, который еще больше укрепляет партнерство между нашими народами", - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины