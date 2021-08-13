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Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой эвакуации из Афганистана, - Кулеба

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Пятница 13 августа 2021 10:41
Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой эвакуации из Афганистана, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины не получало обращения от украинцев из Афганистана по эвакуации. В то же время, отрабатываются пути, чтобы граждане могли покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы на брифинге.

Министр напомнил, что вчера была выдана рекомендация Украины покинуть страну.

"Мы уже начали начали отрабатывать возможные пути эвакуации в случае необходимости. Сейчас обращений от украинцев не было", - сказал Кулеба.

По его словам, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".

"Украина и Афганистан имела дружеские отношения. Нам объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира", - сказал министр.

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Афганистан Дмитрий Кулеба
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