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Українці поділилися планами на відпустку: де мають намір відпочивати

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Четвер 29 липня 2021 12:42
Українці поділилися планами на відпустку: де мають намір відпочивати Фото: кожен п'ятий поїде на море в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2021 році відпускні плани українців в цілому повернулися до допандемічних показників. Цього року 38% українців провели або планують провести відпустку вдома (минулого року таких було в півтора рази більше).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Крім того, планують відпустку:

  • 21% респондентів - на морі в Україні (минулого року таких було в півтора рази менше),
  • 13% - на дачі (так само як і минулого року),
  • 6% - в іншому населеному пункті України (минулого року таких було в шість разів менше),
  • 5% - на морі за кордоном (можна порівняти з минулим роком)
  • 3% - в інших місцях за кордоном(що можна порівняти з 2018-19 рр.).

Кожен восьмий житель України (13%) цього року ще не був або не планує відпустку (що можна порівняти з торішніми настроями), а 6% - не визначилися (що можна порівняти з 2018-19 рр.).

Українці поділилися планами на відпустку: де мають намір відпочивати

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання витрат українців за кордоном у 2021 році. Докризовий рівень буде досягнутий у 2022 році.

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