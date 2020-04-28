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Украинцы поделились планами на майские выходные

Новости » Общество     28.04.2020 - 11:08
Украинцы поделились планами на майские выходные
Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство останутся дома, но не все

Три четверти опрошенных украинцев (74%) планируют быть дома на майские выходные. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 17% намерены заняться домашним хозяйством, 8% хотят посетить родных, близких, 5% - провести время с друзьями, или знакомыми, 1% - поехать в путешествие по стране.

Кроме того, 10% респондентов планируют заняться чем-то другим.

Украинцы поделились планами на майские выходные

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в 24-25 апреля 2020 год среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы Рейтинг, в конце апреля 43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, 33% - что не меняется и только 15% считают, что она улучшается.

Отметим, в мае 2020 года для работников с пятидневной рабочей будет 19 рабочих и 12 выходных дней. При этом в мае будет два периода длинных выходных по три дня: на 1 мая и на 9 мая.

Только 15% украинцев заметили улучшение ситуации с коронавирусом В мае украинцев ждут два дополнительных выходных дня
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