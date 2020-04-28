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Українці поділилися планами на травневі вихідні

Новини » Суспільство     28.04.2020 - 11:08
Українці поділилися планами на травневі вихідні
Фото: весна в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість залишаться вдома, але не всі

Три чверті опитаних українців (74%) планують бути вдома на травневі вихідні. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 17% мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких, 5% - провести час з друзями або знайомими, 1% - поїхати в подорож по країні.

Крім того, 10% респондентів планують зайнятися чимось іншим.

Українці поділилися планами на травневі вихідні

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" у 24-25 квітня 2020 рік серед 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, в кінці квітня 43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в країні погіршується, 33% - що не змінюється і тільки 15% вважають, що вона покращується.

Відзначимо, в травні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим буде 19 робітників і 12 вихідних днів. При цьому в травні буде два періоди довгих вихідних за три дні: на 1 травня і 9 травня.

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