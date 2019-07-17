ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы оценили вклад Порошенко в развитие государственности

Новости » Политика    17.07.2019 - 10:03
Украинцы оценили вклад Порошенко в развитие государственности
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

20,1% опрошенных украинцев считают, что Порошенко сделал наибольший вклад в развитие государственности

Пятый президент Петр Порошенко сделал наибольший вклад в развитие украинской государственности (20,1% голосов) среди всех президентов Украины за всю историю независимости. Такие данные социологического исследования, проведенного Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центром "Социс" с 3 по 9 июля этого года.

По данным исследования, Порошенко был самым эффективным главой государства в большинстве из направлений развития страны. Особенно значительные достижения Петра Порошенко – европейская интеграция и укрепление обороноспособности Украины, укрепление независимости государства и проведение реальных реформ.

Исследователи также отмечают, что оценка достижений Порошенко на посту президента Украины по сравнению с прошлым годом существенно улучшилась.

Украинцы оценили вклад Порошенко в развитие государственности

Инфографика (socis.kiev.ua)

Опрос проводился на планшетах методом F2F по общенациональной выборке, которая репрезентует взрослое население Украины (кроме Крыма и временно неподконтрольных территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n=2000 респондентов.

У Порошенко объяснили Трубе, почему он не придет на допрос Большинство украинцев поддерживают закон о языке
Новости Украины Порошенко Петропросрейтинг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь