Украинцы оценили вклад Порошенко в развитие государственности

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

20,1% опрошенных украинцев считают, что Порошенко сделал наибольший вклад в развитие государственности

Пятый президент Петр Порошенко сделал наибольший вклад в развитие украинской государственности (20,1% голосов) среди всех президентов Украины за всю историю независимости. Такие данные социологического исследования, проведенного Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центром "Социс" с 3 по 9 июля этого года.

По данным исследования, Порошенко был самым эффективным главой государства в большинстве из направлений развития страны. Особенно значительные достижения Петра Порошенко – европейская интеграция и укрепление обороноспособности Украины, укрепление независимости государства и проведение реальных реформ.

Исследователи также отмечают, что оценка достижений Порошенко на посту президента Украины по сравнению с прошлым годом существенно улучшилась.

Инфографика (socis.kiev.ua)

Опрос проводился на планшетах методом F2F по общенациональной выборке, которая репрезентует взрослое население Украины (кроме Крыма и временно неподконтрольных территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n=2000 респондентов.