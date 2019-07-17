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Українці оцінили внесок Порошенка у розвиток державності

Новини » Політика    17.07.2019 - 10:03
Українці оцінили внесок Порошенка у розвиток державності
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

20,1% опитаних українців вважають, що Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток державності

П’ятий президент Петро Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток української державності (20,1% голосів) з-поміж усіх президентів України за всю історію незалежності. Такі дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" та Центром "Социс" з 3 по 9 липня цього року. 

За даними дослідження, Порошенко був найефективнішим главою держави у більшості з напрямків розвитку країни. Особливо значні досягнення Петра Порошенка –  європейська інтеграція та зміцнення обороноздатності України, укріплення незалежності держави та проведення реальних реформ.

Дослідники також відзначають, що оцінка досягнень Порошенка на посаді президента України порівняно з минулим роком суттєво покращилася.  

Українці оцінили внесок Порошенка у розвиток державності

Інфографіка (socis.kiev.ua)

Опитування проводилося на планшетах методом F2F за загальнонаціональною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та тимчасово непідконтрольних територій на сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n=2000 респондентів.

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