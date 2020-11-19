Украинцы оценили состояние своего здоровья

Фото: аптека (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство считают состояние здоровья хорошим или удовлетворительным

Почти половина украинцев (47%) считают свое нынешнее состояние здоровья удовлетворительным, 26% - хорошим, 6% - отличным. При этом 15% считают состояние здоровья плохим, 2% - очень плохим, а 4% опрошенных не определились с оценкой.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают авторы исследования, с 2011 года отмечается тенденция к увеличению числа тех, кто считает свое здоровье удовлетворительным, тогда как остальные оценки - как положительные так и негативные - демонстрируют тенденцию к снижению.

Более оптимистичны украинцы в оценке своей физической формы учитывая возраст. Так, две трети опрошенных (63%) считают свою физическую форму в целом хорошей, тогда как противоположной точки зрения придерживается 28% респондентов, а еще 9% - не определились.

По мнению украинцев, наиболее негативное влияние на их здоровье оказывают стресс и стрессовые ситуации (37%), невозможность получить качественное медобслуживание и медпрепараты (36%), плохая экология (32%) и некачественные продукты питания (29%). Далее следуют такие факторы как вредные привычки (17%), наследственность и предрасположенность к заболеваниям (15%), неполноценное или несбалансированное питание (14%), а также неблагоприятные условия работы и нездоровый / неактивный образ жизни (по 9%).

Опрос проводился в период с 8 по 18 октября 2020 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, по данным опроса Gallup International, на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми и только 18% считали свою жизнь несчастливой.

Отметим, Украина в 2019 году заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов.