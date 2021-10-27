Украинцы назвали самые важные экологические проблемы страны

Среди проблем, которые больше всего влияют на их семьи и окружение, украинцы чаще всего вспоминают загрязненность водоемов (46%). Далее следуют засоренность бытовыми отходами (33%), чрезмерное потребление химудобрений (27%), загрязнение воздуха транспортом (23%) или промышленными предприятиями (21%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы ".

Две трети (64%) украинцев считают, что за последние несколько лет экологическая ситуация в местности, где они проживают, стала хуже. Еще 24% считают, что ситуация не изменилась, а улучшение экологической ситуации отмечают лишь около 5,5%.

Четверть (26%) украинцев считают проблемы экологии одной из самых актуальных угроз для страны. Среди угроз для безопасности страны украинцы чаще вспоминают лишь угрозу дальнейшего экономического упадка (31%).

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии с 14 по 24 августа 2021 года среди 2001 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.