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Украинцы назвали самые важные экологические проблемы страны

Новина українською →
Украина, Среда 27 октября 2021 13:33
Украинцы назвали самые важные экологические проблемы страны Фото: украинцы назвали главные экологические проблемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среди проблем, которые больше всего влияют на их семьи и окружение, украинцы чаще всего вспоминают загрязненность водоемов (46%). Далее следуют засоренность бытовыми отходами (33%), чрезмерное потребление химудобрений (27%), загрязнение воздуха транспортом (23%) или промышленными предприятиями (21%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".

Украинцы назвали самые важные экологические проблемы страны

Две трети (64%) украинцев считают, что за последние несколько лет экологическая ситуация в местности, где они проживают, стала хуже. Еще 24% считают, что ситуация не изменилась, а улучшение экологической ситуации отмечают лишь около 5,5%.

Украинцы назвали самые важные экологические проблемы страны

Четверть (26%) украинцев считают проблемы экологии одной из самых актуальных угроз для страны. Среди угроз для безопасности страны украинцы чаще вспоминают лишь угрозу дальнейшего экономического упадка (31%).

Украинцы назвали самые важные экологические проблемы страны

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии с 14 по 24 августа 2021 года среди 2001 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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