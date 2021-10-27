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Українці назвали найважливіші екологічні проблеми країни

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 13:33
Українці назвали найважливіші екологічні проблеми країни Фото: українці назвали головні екологічні проблеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед проблем, які найбільше впливають на їхні родини та оточення, українці найчастіше згадують забрудненість водойм (46%). Далі йдуть засміченість побутовими відходами (33%), надмірне споживання хімдобрив (27%), забруднення повітря транспортом (23%) чи промисловими підприємствами (21%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

Українці назвали найважливіші екологічні проблеми країни

Дві третини (64%) українців вважають, що за останні декілька років екологічна ситуація у місцевості, де вони проживають, стала гіршою. Ще 24% вважають, що ситуація не змінилася, а покращення екологічної ситуації зазначають лише близько 5,5%.

Українці назвали найважливіші екологічні проблеми країни

Чверть (26%) українців вважають проблеми екології однією з найактуальніших загроз для країни. Серед загроз для безпеки країни українці частіше згадують лише загрозу подальшого економічного занепаду (31%).

Українці назвали найважливіші екологічні проблеми країни

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром політичної соціології з 14 по 24 серпня 2021 року серед 2001 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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