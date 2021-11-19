Украинцы назвали самые популярные мобильные мессенджеры

В 2021 году наиболее распространенным средством для коммуникаций в Украине является Viber, которым пользуется 73,6% опрошенных. Вторым по популярности является мессенджер Facebook - 42,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Далее идут Telegram (используют 31,6% опрошенных), Instagram (26,4%) и WhatsApp (25,3%).

Вместе с тем, почти треть украинцев (18,7%) не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из мессенджеров.

Динамика использования мобильных приложений показывает, что больше стали использовать Viber (с 65,8% до 73,6%), мессенджер Facebook (с 34,9% до 42,7%) и Telegram (24,2% до 31,6%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 10-15 сентября 2021 года среди 2002 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.