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Украинцы назвали самые популярные мобильные мессенджеры

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Украина, Пятница 19 ноября 2021 10:53
Украинцы назвали самые популярные мобильные мессенджеры Фото: большинство украинцев пользуются интернет-мессенджерами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В 2021 году наиболее распространенным средством для коммуникаций в Украине является Viber, которым пользуется 73,6% опрошенных. Вторым по популярности является мессенджер Facebook - 42,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Далее идут Telegram (используют 31,6% опрошенных), Instagram (26,4%) и WhatsApp (25,3%).

Вместе с тем, почти треть украинцев (18,7%) не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из мессенджеров.

Украинцы назвали самые популярные мобильные мессенджеры

Динамика использования мобильных приложений показывает, что больше стали использовать Viber (с 65,8% до 73,6%), мессенджер Facebook (с 34,9% до 42,7%) и Telegram (24,2% до 31,6%).

Украинцы назвали самые популярные мобильные мессенджеры

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 10-15 сентября 2021 года среди 2002 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, в июле 2021 года три четверти украинцев (74%) являются пользователями одной или более социальных сетей. Больше всего пользователей в Украине имел Facebook (61%).

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