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Три четверти украинцев пользуются соцсетями: названы самые популярные

Новина українською →
Украина, Четверг 12 августа 2021 16:44
Три четверти украинцев пользуются соцсетями: названы самые популярные Фото: более 60% украинцев пользуются Facebook (Chesnot/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В июле 2021 года три четверти украинцев (74%) являются пользователями одной или более социальных сетей. Больше всего пользователей в Украине имеет Facebook (61%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

К наиболее распространенным также относятся YouTube (46%), Instagram (35%) и Telegram (20%). Значительно меньше пользователей имеют Twitter (7%), ВКонтакте и Одноклассники (по 5%). По 1% украинцев пользуются Linkdn и ТікТок.

На протяжении последних четырех лет число пользователей Facebook, YouTube, Instagram и Telegram в Украине возросло. В частности, наибольшие темпы роста - в три раза - у Telegram. Зато число пользователей ВКонтакте и Одноклассников втрое сократилось.

Три четверти украинцев пользуются соцсетями: названы самые популярные

Половина украинцев (50%) общественно-политической информации в соцсетях доверяет частично. Полностью доверяет ей каждый десятый житель Украины (11%), тогда как полностью доверяет каждый шестой (17%). При этом каждый пятый украинец (20%) не использует соцсети как источник общественно-политической информации.

Три четверти украинцев пользуются соцсетями: названы самые популярные

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

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