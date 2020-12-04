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Украинцы назвали самые авторитетные медицинские организации

Киев, Пятница 04 декабря 2020 12:15
Украинцы назвали самые авторитетные медицинские организации
Фото: быстрая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Граждане больше доверяют ВОЗ, чем Министерству здравоохранения Украины

Среди ключевых медицинских институтов украинцы больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%). Не доверяют этому учреждению - 32%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Данные опроса свидетельствуют, что:

  • Министерству здравоохранения Украины доверяют 33%, не доверяют - 54%.
  • Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют - 40%, ничего не знают о ее деятельности - 29%.
  • Центру общественного здоровья доверяют 21%, не доверяют - 38%, ничего не знают о его деятельности - 34%.
  • Комитету Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15%, не доверяют - 54%, ничего не знают о его деятельности - 24%.

Украинцы назвали самые авторитетные медицинские организации

Как отмечают социологи, в динамике за последние несколько месяцев наблюдается рост уровня доверия к государственным управленческих институтов в сфере медицины.

Украинцы назвали самые авторитетные медицинские организации

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале декабря 2020 года половина украинцев (50%) больше боятся экономических последствий коронакризиса для своей семьи. В то же время треть (34%) больше боятся заболеть COVID-19, чем финансовых трудностей.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями власти по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% - не удовлетворены.

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