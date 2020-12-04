Украинцы назвали самые авторитетные медицинские организации

Фото: быстрая (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане больше доверяют ВОЗ, чем Министерству здравоохранения Украины

Среди ключевых медицинских институтов украинцы больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%). Не доверяют этому учреждению - 32%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Данные опроса свидетельствуют, что:

Министерству здравоохранения Украины доверяют 33%, не доверяют - 54%.

Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют - 40%, ничего не знают о ее деятельности - 29%.

Центру общественного здоровья доверяют 21%, не доверяют - 38%, ничего не знают о его деятельности - 34%.

Комитету Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15%, не доверяют - 54%, ничего не знают о его деятельности - 24%.

Как отмечают социологи, в динамике за последние несколько месяцев наблюдается рост уровня доверия к государственным управленческих институтов в сфере медицины.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале декабря 2020 года половина украинцев (50%) больше боятся экономических последствий коронакризиса для своей семьи. В то же время треть (34%) больше боятся заболеть COVID-19, чем финансовых трудностей.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями власти по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% - не удовлетворены.