Українці назвали найбільш авторитетні медичні організації

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Громадяни більше довіряють ВООЗ, ніж Міністерству охорони здоров’я України

Серед ключових медичних інституцій українці найбільше довіряють Всесвітній організації охорони здоров’я (47%). Не довіряють цій установі - 32%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Дані опитування свідчать, що:

Міністерству охорони здоров’я України довіряють 33%, не довіряють - 54%.

Національній службі здоров’я довіряють 24%, не довіряють - 40%, нічого не знають про її діяльність - 29%.

Центру громадського здоров’я довіряють 21%, не довіряють - 38%, нічого не знають про його діяльність - 34%.

Комітету Верховної ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування довіряють 15%, не довіряють - 54%, нічого не знають про його діяльність - 24%.

Як зазначають соціологи, в динаміці за останні кілька місяців спостерігається зростання рівня довіри до державних управлінських інституцій у сфері медицини.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 27 листопада - 1 грудня 2020 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку грудня 2020 року половина українців (50%) більше бояться економічних наслідків коронакризи для своєї родини. Водночас третина (34%) більше бояться захворіти на COVID-19, аніж фінансових труднощів.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 62% - не задоволені.