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Украинцы назвали пути прекращения войны на Донбассе

Новости » Общество    18.07.2019 - 13:05
Украинцы назвали пути прекращения войны на Донбассе
Иллюстративное фото (Getty Images)

Граждане хотели бы видеть Донбасс в составе Украины

Большинство украинцев (53,2%) хотели бы решению конфликта путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат другие регионы после реформы децентрализации. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 5-15 июля.

Кроме того, еще 20,6% готовы к предоставлению автономии этим территориям в составе Украины. Еще 5,7% респондентов поддерживают изоляцию территорий. На возврате территории военным методом настаивают 4,7% респондентов.

Украинцы назвали пути прекращения войны на Донбассе

kiis.com.ua

В то же время, 48,2% респондентов для прекращения боевых действий и мирного урегулирования поддержат предоставление автономии неподконтрольным территориям, не поддержат - 33,1%.

Социологи считают, что "нужно учитывать, что в этом случае респонденту не конкретизировались параметры "автономии", поэтому при уточнении, что именно может включать такая "автономия", общественное мнение по этому вопросу может быть иным".

Украинцы назвали пути прекращения войны на Донбассе

kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос общественного мнения с 5 по 15 июля 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июне 2019 года большинство граждан Украины (54,3%) считают, что оккупированные Россией в отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены в состав Украины на довоенных условиях.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в декабре 2018 года, почти три четверти граждан (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, еще 14% считают, что нет, а остальные не определились.

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