Украинцы назвали пути прекращения войны на Донбассе

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Граждане хотели бы видеть Донбасс в составе Украины

Большинство украинцев (53,2%) хотели бы решению конфликта путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат другие регионы после реформы децентрализации. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, проведенного 5-15 июля.

Кроме того, еще 20,6% готовы к предоставлению автономии этим территориям в составе Украины. Еще 5,7% респондентов поддерживают изоляцию территорий. На возврате территории военным методом настаивают 4,7% респондентов.

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В то же время, 48,2% респондентов для прекращения боевых действий и мирного урегулирования поддержат предоставление автономии неподконтрольным территориям, не поддержат - 33,1%.

Социологи считают, что "нужно учитывать, что в этом случае респонденту не конкретизировались параметры "автономии", поэтому при уточнении, что именно может включать такая "автономия", общественное мнение по этому вопросу может быть иным".

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос общественного мнения с 5 по 15 июля 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июне 2019 года большинство граждан Украины (54,3%) считают, что оккупированные Россией в отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены в состав Украины на довоенных условиях.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в декабре 2018 года, почти три четверти граждан (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, еще 14% считают, что нет, а остальные не определились.