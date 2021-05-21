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Украинцы назвали "Большую стройку" наиболее удачной инициативой Зеленского, - опрос

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Киев, Пятница 21 мая 2021 10:13
Украинцы назвали "Большую стройку" наиболее удачной инициативой Зеленского, - опрос Фото: ремонт дорог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинцы считают программу развития инфраструктуры "Большая стройка" наиболее удачным проектом президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, среди предложенных инициатив президента лучшей украинцы назвали именно "Большую стройку": на "отлично" и "хорошо" его оценили 42% опрошенных.

При этом приложение все равно положительно оценивают жители всех регионов Украины, кроме Киева - там склонны позитивно воспринимать результаты этой программы немного хуже остальных украинцев.

Украинцы назвали &quot;Большую стройку&quot; наиболее удачной инициативой Зеленского, - опрос

Кроме этого, в ТОП-5 попали программа "Государство в смартфоне" (40% положительных оценок), освобождение пленных и заложников (38%), укрепление обороноспособности страны и международная политика - по 30%.

В общем итоги двух лет работы главы государства положительно или скорее положительно оценивают 24% опрошенных.

Опрос проводился 16-18 мая 2021 года. Аудитория - население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Выборочная совокупность: 2500 респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что в 2021 году по программе "Большая стройка" будет отремонтировано 177 приемных отделений по всей стране.

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