ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українці назвали "Велике будівництво" найбільш вдалою ініціативою Зеленського, - опитування

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 21 травня 2021 10:13
Українці назвали "Велике будівництво" найбільш вдалою ініціативою Зеленського, - опитування Фото: ремонт доріг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українці вважають програму розвитку інфраструктури "Велике будівництво" найбільш вдалим проектом президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, серед запропонованих ініціатив президента найкращою українці назвали саме "Велике будівництво": на "відмінно" та "добре" його оцінили 42% опитаних.

При цьому програму однаково позитивно оцінюють мешканці усіх регіонів України, окрім Києва - там схильні позитивно сприймати результати цієї програми трохи гірше за решту українців.

Українці назвали &quot;Велике будівництво&quot; найбільш вдалою ініціативою Зеленського, - опитування

Крім цього, у ТОП-5 потрапили програма "Держава в смартфоні" (40% позитивних оцінок), звільнення полонених і заручників (38%), зміцнення обороноздатності країни та міжнародна політика - по 30%.

Загалом підсумки двох років роботи глави держави позитивно або скоріше позитивно оцінюють 24% опитаних.

Опитування проводилось 16-18 травня 2021 року. Аудиторія - населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.

Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявляв, що у 2021 році за програмою "Велике будівництво" буде відремонтовано 177 приймальних відділень по всій країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Велике будівництво Володимир Зеленський опрос
NEWS
Блінкен під час візиту в Україну підіймав питання формування судових органів, - джерело
Блінкен під час візиту в Україну підіймав питання формування судових органів, - джерело
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя