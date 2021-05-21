Українці назвали "Велике будівництво" найбільш вдалою ініціативою Зеленського, - опитування
Українці вважають програму розвитку інфраструктури "Велике будівництво" найбільш вдалим проектом президента Володимира Зеленського.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, серед запропонованих ініціатив президента найкращою українці назвали саме "Велике будівництво": на "відмінно" та "добре" його оцінили 42% опитаних.
При цьому програму однаково позитивно оцінюють мешканці усіх регіонів України, окрім Києва - там схильні позитивно сприймати результати цієї програми трохи гірше за решту українців.
Крім цього, у ТОП-5 потрапили програма "Держава в смартфоні" (40% позитивних оцінок), звільнення полонених і заручників (38%), зміцнення обороноздатності країни та міжнародна політика - по 30%.
Загалом підсумки двох років роботи глави держави позитивно або скоріше позитивно оцінюють 24% опитаних.
Опитування проводилось 16-18 травня 2021 року. Аудиторія - населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.
Статистична похибка не перевищує 2,0%.
Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко заявляв, що у 2021 році за програмою "Велике будівництво" буде відремонтовано 177 приймальних відділень по всій країні.