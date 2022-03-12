UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцы могут снимать наличными с карт до 100 тысяч гривен в день, - ПриватБанк

Автор: Александр Белоус

Клиенты ПриватБанка могут снимать с карт наличные в банкоматах банка в сумме до 100 тыс грн в сутки. Лимиты на одноразовую операцию составляют 20 тыс грн (действует в течение трех часов) по картам ПриватБанка и 10 тыс грн (действует в течение трех часов) по картам других украинских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, в кассах отделений банка со счетов и карт ПриватБанка можно получить наличными до 100 тыс грн.

На сегодня в сети ПриватБанка работает почти 5 600 банкоматов, которые бесперебойно обеспечиваются наличными и почти 90 тысяч торговых POS-терминалов, через которые можно рассчитаться безналично картами за товары и услуги.

Также получить наличные в сумме до 6 тыс грн можно через POS-терминалы на кассах ПриватБанка 21 национальных и региональных торговых сетей, аптек и АЗС, среди которых Сильпо, АТБ, Новус, Варус и другие, отметили в пресс-службе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанкбанки