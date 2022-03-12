Украинцы могут снимать наличными с карт до 100 тысяч гривен в день, - ПриватБанк

Клиенты ПриватБанка могут снимать с карт наличные в банкоматах банка в сумме до 100 тыс грн в сутки. Лимиты на одноразовую операцию составляют 20 тыс грн (действует в течение трех часов) по картам ПриватБанка и 10 тыс грн (действует в течение трех часов) по картам других украинских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, в кассах отделений банка со счетов и карт ПриватБанка можно получить наличными до 100 тыс грн.

На сегодня в сети ПриватБанка работает почти 5 600 банкоматов, которые бесперебойно обеспечиваются наличными и почти 90 тысяч торговых POS-терминалов, через которые можно рассчитаться безналично картами за товары и услуги.

Также получить наличные в сумме до 6 тыс грн можно через POS-терминалы на кассах ПриватБанка 21 национальных и региональных торговых сетей, аптек и АЗС, среди которых Сильпо, АТБ, Новус, Варус и другие, отметили в пресс-службе.