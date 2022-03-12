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Українці можуть знімати готівкою з карток до 100 тисяч гривень на день, - ПриватБанк

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Україна, Субота 12 березня 2022 16:10
Українці можуть знімати готівкою з карток до 100 тисяч гривень на день, - ПриватБанк Фото: з карток можна знімати 100 тисяч гривень на день (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Клієнти ПриватБанку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис грн на добу. Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис грн (діє протягом трьох годин) за картками ПриватБанку та 10 тис грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, у касах відділень банку з рахунків та карток ПриватБанку можна отримати готівкою до 100 тис грн.

На сьогодні в мережі ПриватБанку працює майже 5 600 банкоматів, які безперебійно забезпечуються готівкою та майже 90 тисяч торгових POS-терміналів, через які можна безготівково розрахуватися картками за товари та послуги.

Також отримати готівку в сумі до 6 тис грн можна через POS-термінали ПриватБанку на касах 21 національних та регіональних торгових мереж, аптек та АЗС, серед яких Сільпо, АТБ, Новус, Варус та інші, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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