Украинцы могут путешествовать на заморские территории Франции без виз, но есть условие
Фото: украинцы могут путешествовать на заморские территории Франции без виз (Ольга Маджумдар, РБК-Украина)
Франция отменила обязательные визы для въезда на собственные заморские территории для украинцев. Чтобы свободно путешествовать, необходимо иметь биометрический паспорт и документ, подтверждающий прохождение курса вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Франции в Украине.
"Украинцам с биометрическим паспортом и полным графиком вакцинации больше не нужна виза для поездки на французские заморские территории. Это мероприятие подтверждает динамизм наших туристических обменов!"- говорится в сообщении.
Отметим, что в список заморских территорий Франции входят:
- Гваделупа (Guadeloupe);
- Французская Гвиана (French Guiana);
- Мартиника (Martinique);
- Реюньон (Reunion);
- Сен-Пьер и Микелон (Saint Pierre and Miquelon);
- Сен-Бартелеми (Saint Barthelemy);
- Сен-Мартен (Saint Martin);
- Французская Полинезия (French Polynesia);
- Новая Каледония (New Caledonia);
- Уоллис и Футуна (Wallis and Futuna);
- Майотта (Mayotte).
Напомним, что Франция изменила правила въезда для иностранцев, которые коснутся и путешественников из Украины.