Українці можуть подорожувати на заморські території Франції без віз, але є умова
Фото: українці можуть подорожувати на заморські території Франції без віз (Ольга Маджумдар, РБК-Україна)
Франція скасувала обов’язкові візи для в’їзду на власні заморські території для українців. Щоб вільно подорожувати, необхідно мати біометричний паспорт і документ, який підтверджує проходження курсу вакцинації від COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Франції в Україні.
"Українцям з біометричним паспортом і повним графіком вакцинації більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території. Цей захід підтверджує динамізм наших туристичних обмінів!"- йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що до списку заморських територій Франції входять:
- Гваделупа (Guadeloupe);
- Французька Гвіана (French Guiana);
- Мартиніка (Martinique);
- Реюньйон (Reunion);
- Сен-П’єр і Мікелон (Saint Pierre and Miquelon);
- Сен-Бартелемі (Saint Barthelemy);
- Сен-Мартен (Saint Martin);
- Французька Полінезія (French Polynesia);
- Нова Каледонія (New Caledonia);
- Волліс і Футуна (Wallis and Futuna);
- Майотта (Mayotte).
Нагадаємо, що Франція змінила правила в'їзду для іноземців, які торкнуться і мандрівників з України.