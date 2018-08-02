Украинцы Ивашко и Павлова установили мировой рекорд по стрельбе из лука

Предыдущий рекорд принадлежал спортсменам из Южной Кореи

Украинский дуэт в составе Анастасии Павловой и Маркиана Ивашко установил мировой рекорд на открытом Гран-При Европы по стрельбе из лука в болгарской Софии. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В смешанных командных соревнованиях спортсмены показали результат в 1343 очков и вписали свои имена в таблицу рекордов мира.

Українські лучники Маркіян Івашко і Анастасія Павлова встановили новий світовий рекорд!



На змаганнях Гран-прі Європи в Софії наші спортсмени набрали загальну суму балів - 1343, яка віднині є найвищим досягненням в змаганнях змішаних пар.



ПИШАЄМОСЬ НАШИМИ СПОРТСМЕНАМИ! pic.twitter.com/QhgZFojWiS — НОК України (@OlympicUA) August 2, 2018

Предыдущий рекорд принадлежал спортсменам из Южной Кореи Ли Ву Сеоку и Йин Хе Чанг. Они 2 недели назад показали результат 1338 очков.

Отмечается, что этот вид программы включен в Олимпийских игр в Токио 2020.