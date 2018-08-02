Украинцы Ивашко и Павлова установили мировой рекорд по стрельбе из лука

Новости Спорт 02.08.2018 - 14:24
Фото: Гран-При Европы по стрельбе из лука в Софии (archeryeurope.org)
Фото: Гран-При Европы по стрельбе из лука в Софии (archeryeurope.org)

Предыдущий рекорд принадлежал спортсменам из Южной Кореи

Украинский дуэт в составе Анастасии Павловой и Маркиана Ивашко установил мировой рекорд на открытом Гран-При Европы по стрельбе из лука в болгарской Софии. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В смешанных командных соревнованиях спортсмены показали результат в 1343 очков и вписали свои имена в таблицу рекордов мира.

Предыдущий рекорд принадлежал спортсменам из Южной Кореи Ли Ву Сеоку и Йин Хе Чанг. Они 2 недели назад показали результат 1338 очков.

Отмечается, что этот вид программы включен в Олимпийских игр в Токио 2020.

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