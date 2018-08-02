Українці Івашко і Павлова встановили світовий рекорд зі стрільби з лука

Новини Спорт 02.08.2018 - 14:24
Фото: Гран-Прі Європи зі стрільби з лука в Софії (archeryeurope.org)
Фото: Гран-Прі Європи зі стрільби з лука в Софії (archeryeurope.org)

Попередній рекорд належав спортсменам з Південної Кореї

Український дует у складі Анастасії Павлової та Маркіяна Івашка встановив світовий рекорд на відкритому Гран-Прі Європи зі стрільби з лука в болгарській Софії. Про це повідомляє перс-служба Національного олімпійського комітету України.

 

At #EGPSofia18 a new World and European #record in recurve #MixedTeam: Markiyan Ivashko and Anastasia Pavlova with 1343 pts! Congratulations! World Archery

Опубліковано World Archery Europe Середа, 1 серпня 2018 р.

У змішаних командних змаганнях спортсмени показали результат у 1343 очок й вписали свої імена в таблицю рекордів світу.

Попередній рекорд належав спортсменам з Південної Кореї Лі Ву Сеок і Йин Хе Чанг. Вони 2 тижні тому показали результат 1 338 очок.

Зазначається, що цей вид програми включений до Олімпійських ігор в Токіо-2020.

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Теги:  Олімпіада,  рекорд,  соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС