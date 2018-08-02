Українці Івашко і Павлова встановили світовий рекорд зі стрільби з лука

Попередній рекорд належав спортсменам з Південної Кореї

Український дует у складі Анастасії Павлової та Маркіяна Івашка встановив світовий рекорд на відкритому Гран-Прі Європи зі стрільби з лука в болгарській Софії. Про це повідомляє перс-служба Національного олімпійського комітету України.

At #EGPSofia18 a new World and European #record in recurve #MixedTeam: Markiyan Ivashko and Anastasia Pavlova with 1343 pts! Congratulations! World Archery Опубліковано World Archery Europe Середа, 1 серпня 2018 р.

У змішаних командних змаганнях спортсмени показали результат у 1343 очок й вписали свої імена в таблицю рекордів світу.

Українські лучники Маркіян Івашко і Анастасія Павлова встановили новий світовий рекорд!



На змаганнях Гран-прі Європи в Софії наші спортсмени набрали загальну суму балів - 1343, яка віднині є найвищим досягненням в змаганнях змішаних пар.



ПИШАЄМОСЬ НАШИМИ СПОРТСМЕНАМИ! pic.twitter.com/QhgZFojWiS — НОК України (@OlympicUA) August 2, 2018

Попередній рекорд належав спортсменам з Південної Кореї Лі Ву Сеок і Йин Хе Чанг. Вони 2 тижні тому показали результат 1 338 очок.

Зазначається, що цей вид програми включений до Олімпійських ігор в Токіо-2020.