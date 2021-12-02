Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, - исследование

В рамках исследования опросили 1,5 тыс. граждан всех возрастов. Показательно, что 61% опрошенных из тех, кто ходит в аптеки, время от времени пользуются услугой предварительного бронирования препаратов.

"Основными барьерами для заказа лекарственных препаратов через интернет с доставкой на дом является нежелание платить за доставку лекарств (46%) и отсутствие потребности в доставке из аптеки из-за ее близости (38%)", - сообщают в компании.

Среди преимуществ интернет-заказов опрошенные называли возможность получить необходимые лекарства не выходя из дома, особенно во время болезни, и сделать заказ независимо от времени суток.

А услуга бронирования, в свою очередь, не пользуется широкой популярностью из-за таких факторов, как постоянное наличие необходимых препаратов на полках аптек, а также привычки ходить в аптеки самостоятельно и общаться с фармацевтами. Но назвали в бронировании и преимущества, в первую очередь, экономические. 65% граждан, пользующихся этой услугой, ценят возможность сравнить цены разных аптек, а 70% - возможность получить скидку за предварительный заказ.

Сравнение цен на лекарства перед их приобретением, исходя из данных Gradus Research, вообще является очень распространенным трендом.

"83% покупателей лекарственных препаратов обычно сравнивают цены на лекарства перед покупкой, - отмечает "Дарница". - Просмотр цен на специализированных интернет-сайтах (72%) является основным способом такого сравнения".