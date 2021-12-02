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Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, - исследование

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 19:22
Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, - исследование Фото: Аптека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Около 83% украинцев предпочитают самостоятельно ходить в аптеку для приобретения лекарственных средств и только 15% заказывают лекарства с доставкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Gradus Research, проведенного по заказу фармацевтической компании "Дарница".

В рамках исследования опросили 1,5 тыс. граждан всех возрастов. Показательно, что 61% опрошенных из тех, кто ходит в аптеки, время от времени пользуются услугой предварительного бронирования препаратов.

"Основными барьерами для заказа лекарственных препаратов через интернет с доставкой на дом является нежелание платить за доставку лекарств (46%) и отсутствие потребности в доставке из аптеки из-за ее близости (38%)", - сообщают в компании.

Среди преимуществ интернет-заказов опрошенные называли возможность получить необходимые лекарства не выходя из дома, особенно во время болезни, и сделать заказ независимо от времени суток.

Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, - исследование

А услуга бронирования, в свою очередь, не пользуется широкой популярностью из-за таких факторов, как постоянное наличие необходимых препаратов на полках аптек, а также привычки ходить в аптеки самостоятельно и общаться с фармацевтами. Но назвали в бронировании и преимущества, в первую очередь, экономические. 65% граждан, пользующихся этой услугой, ценят возможность сравнить цены разных аптек, а 70% - возможность получить скидку за предварительный заказ.

Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, - исследование

Сравнение цен на лекарства перед их приобретением, исходя из данных Gradus Research, вообще является очень распространенным трендом.

"83% покупателей лекарственных препаратов обычно сравнивают цены на лекарства перед покупкой, - отмечает "Дарница". - Просмотр цен на специализированных интернет-сайтах (72%) является основным способом такого сравнения".

Украинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн, - исследование

Как сообщалось, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года - лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.

Миссия компании - помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств.

На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании - семья Загорий.

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