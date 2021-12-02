Українці набагато частіше купують ліки в аптеках, аніж онлайн, - дослідження

Близько 83% українців віддають перевагу власному візиту до аптечного закладу для придбання лікарських засобів і лише 15% замовляють ліки з доставкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування Gradus Research, проведеного на замовлення фармацевтичної компанії "Дарниця".

У межах дослідження опитали 1,5 тис. громадян різного віку. Показово, що 61% тих опитаних, хто ходить в аптеки, час від часу користуються послугою попереднього бронювання препаратів.

"Основними бар’єрами для замовлення лікарських препаратів через інтернет з доставкою додому є небажання платити за доставку ліків (46%) та відсутність потреби у доставці з аптеки через її близькість (38%)", - повідомляють у компанії.

Серед переваг інтернет-замовлень опитані називали можливість отримати необхідні ліки не виходячи з дому, особливо під час хвороби, й зробити замовлення незалежно від часу доби.

А послуга бронювання, своєю чергою, не користується широкою популярністю через такі фактори, як постійна наявність необхідних препаратів на полицях аптек, а також звички ходити в аптеки самостійно та спілкуватися з фармацевтами. Та назвали у бронюванні й переваги, у першу чергу економічні. 65% громадян, що користуються цією послугою, цінують можливість порівняти ціни різних аптек, а 70% - можливість отримати знижку за попереднє замовлення.

Порівняння цін на ліки перед їх придбанням, виходячи з даних Gradus Research, взагалі є дуже поширеним трендом.

"83% покупців лікарських препаратів зазвичай порівнюють ціни на ліки перед покупкою, - зазначає "Дарниця". - Перегляд цін на спеціалізованих інтернет-сайтах (72%) є основним способом такого порівняння".