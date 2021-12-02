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Українці набагато частіше купують ліки в аптеках, аніж онлайн, - дослідження

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 19:22
Українці набагато частіше купують ліки в аптеках, аніж онлайн, - дослідження Фото: Аптека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Близько 83% українців віддають перевагу власному візиту до аптечного закладу для придбання лікарських засобів і лише 15% замовляють ліки з доставкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування Gradus Research, проведеного на замовлення фармацевтичної компанії "Дарниця".

У межах дослідження опитали 1,5 тис. громадян різного віку. Показово, що 61% тих опитаних, хто ходить в аптеки, час від часу користуються послугою попереднього бронювання препаратів.

"Основними бар’єрами для замовлення лікарських препаратів через інтернет з доставкою додому є небажання платити за доставку ліків (46%) та відсутність потреби у доставці з аптеки через її близькість (38%)", - повідомляють у компанії.

Серед переваг інтернет-замовлень опитані називали можливість отримати необхідні ліки не виходячи з дому, особливо під час хвороби, й зробити замовлення незалежно від часу доби.

Українці набагато частіше купують ліки в аптеках, аніж онлайн, - дослідження

А послуга бронювання, своєю чергою, не користується широкою популярністю через такі фактори, як постійна наявність необхідних препаратів на полицях аптек, а також звички ходити в аптеки самостійно та спілкуватися з фармацевтами. Та назвали у бронюванні й переваги, у першу чергу економічні. 65% громадян, що користуються цією послугою, цінують можливість порівняти ціни різних аптек, а 70% - можливість отримати знижку за попереднє замовлення.

Українці набагато частіше купують ліки в аптеках, аніж онлайн, - дослідження

Порівняння цін на ліки перед їх придбанням, виходячи з даних Gradus Research, взагалі є дуже поширеним трендом.

"83% покупців лікарських препаратів зазвичай порівнюють ціни на ліки перед покупкою, - зазначає "Дарниця". - Перегляд цін на спеціалізованих інтернет-сайтах (72%) є основним способом такого порівняння".

Українці набагато частіше купують ліки в аптеках, аніж онлайн, - дослідження

Як повідомлялось, фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні.

Місія компанії - допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів.

На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.

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