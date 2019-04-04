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Украинцы за год перечислили более 3,6 млрд долларов, заработанных в Польше

Новости » Экономика    04.04.2019 - 01:25
Украинцы за год перечислили более 3,6 млрд долларов, заработанных в Польше
Иллюстративное фото (yurist.kharkov.ua)

Польша остается основной страной для трудовых мигрантов из Украины

На протяжении 2018 украинцы перечислили более 3,6 млрд долларов, которые были заработаны в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

В частности, по информации Нацбанка Украины, из Польши в Украину от трудовых мигрантов поступило 13,9 млрд злотых. Это на 16,4% больше, чем в позапрошлом году.

В целом сумма переводов составила за прошлый год 10,888 млрд долларов, что на 17,5 процента больше суммы в 2017 году. Однако Польша остается для украинцев главным рынком трудоустройства за рубежом. Растет не только число трудовых мигрантов из Украины, но также их заработки.

Россия, откуда украинские трудовые эмигранты перечислили 948 млн долларов, заняла второе место, хотя сумма переводов уменьшилась на 26,6%. Третью строчку заняли США - оттуда в Украину перевели 870 млн долларов, что больше на 28,1% больше, чем в 2017 году.

Напомним, недавно правоохранители в Харькове ликвидировали мощный конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн гривен.

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