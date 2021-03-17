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Украинцы за два месяца почти тысячу раз жаловались на несоблюдение закона о языке

Новина українською → Украина, Среда 17 марта 2021 15:11
Украинцы за два месяца почти тысячу раз жаловались на несоблюдение закона о языке Фото: Тарас Креминь (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Украинцы за два месяца направили языковому омбудсмену почти тысячу жало на нарушение норм языкового закона. Больше всего жалоб поступило из столицы и Киевской области.

Об этом говорится на странице Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Facebook.

По его словам, с 16 января по 16 марта он получил 944 жалобы о нарушении права на получение информации и услуг на государственном языке. Из Киева и области поступило 368 таких сообщений. На втором месте - Львовская область (88 обращений, на третьем - Харьковская область (74 сообщения).

Больше всего украинцы жаловались на отсутствие украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг, сайтов интернет магазинов. Таких заявлений о нарушениях зафиксировали 382.

Еще 211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания. Сюда относится предоставление услуг на негосударственном языке в магазинах, супермаркетах, заведениях общественного питания, в банках, салонах красоты, ветеринарных клиниках.

Выросло число обращений и о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. Об использовании негосударственного языка депутатами местных советов поступило 48 сообщений от украинцев.

Напомним, недавно наказали судью за отказ общаться на украинском в матче чемпионата Украины. Ему вынесли предупреждение за нарушение языкового законодательства.

Ранее мы сообщали, что большинство украинцев поддержали обслуживание на государственном языке. Об этом свидетельствуют данные опроса.

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