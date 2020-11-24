Украинцы дали оценку заявлениям и действиям Зеленского в различных сферах

В октябре 2020 года преобладают негативные оценки заявлений и действий президента Владимира Зеленского. Украинцы недовольны экономической ситуацией и состоянием борьбы с коррупцией.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Заявления и действия по установлению мира на Донбассе поддерживают 37,1% украинцев, негативно относятся 41,9% респондентов.

Высказывания президента на темы международной политики одобряют 35,1% опрошенных, недовольны 35,9% респондентов.

Заявления президента на тему экономки поддерживают 26,6% украинцев, негативное отношение у 50,5% опрошенных.

Положительно относятся к заявлениям и действиям по борьбе с коррупцией в нынешней власти 22,4% опрошенных, отрицательно - 55,8%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16-22 октября 2020 года по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями власти по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 35% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского 60% - не удовлетворены.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 года две трети граждан (65,5%) считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.