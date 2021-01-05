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Украинцы дали оценку новогоднему поздравлению Зеленского

Киев, Вторник 05 января 2021 11:43
Украинцы дали оценку новогоднему поздравлению Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Среди тех, кто смотрел поздравление, положительно оценили почти половина

Большинство украинцев (70%) смотрели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского. Из них 43% оценили его положительно, 35% - нейтрально, 21% - отрицательно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Украинцы дали оценку новогоднему поздравлению Зеленского

По данным опроса, среди тех, кто поддерживает партию "Слуга народа", обращение Зеленского смотрели 84% опрошенных. Среди них положительно оценили видеоролик 77%.

Украинцы дали оценку новогоднему поздравлению Зеленского

В то же время среди тех, кто голосует за партию "Европейская солидарность" посмотрели 58% респондентов, положительная оценка - 20%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, в этом году президент Украины Владимир Зеленский записал новогоднее обращение, использовав в видеоролике группу детей.

Отметим, по данным опроса группы "Рейтинг", если бы президентские выборы прошли в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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