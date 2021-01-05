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Українці дали оцінку новорічному привітанню Зеленського

Київ, Вівторок 05 січня 2021 11:43
Українці дали оцінку новорічному привітанню Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Серед тих, хто дивився привітання, позитивно оцінили майже половина

Більшість українців (70%) дивилися новорічне привітання президента Володимира Зеленського. З них 43% оцінили його позитивно, 35% - нейтрально, 21% - негативно.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Українці дали оцінку новорічному привітанню Зеленського

За даними опитування, серед тих, хто підтримує партію "Слуга народу", звернення Зеленського дивилися 84% опитаних. Серед них позитивно оцінили відеоролик 77%.

Українці дали оцінку новорічному привітанню Зеленського

Водночас серед тих, хто голосує за партію "Європейська солідарність" подивилися 58% респондентів, позитивна оцінка - 20%.

Українці дали оцінку новорічному привітанню Зеленського

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, у цьому році президент України Володимир Зеленський записав новорічне звернення, використавши у відеоролику групу дітей.

Відзначимо, за даними опитування групи "Рейтинг", якби президентські вибори відбулися на початку січня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

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