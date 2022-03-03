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Украинцы через "Дію" на помощь армии собрали более 80 млн гривен

Автор: Константин Широкун

За пять дней войны пользователи приложения "Дія" пожертвовали для нужд армии более 80 млн гривен. Всего свою лепту внесло более 85 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.

Более 80 млн гривен перечислили в помощь военным 85 тысяч пользователей приложения "Дія". И это всего за 5 дней, как была запущена услуга "Помоги армии". Перевести средства очень просто. Нужно лишь войти в мобильное приложение "Дія", кликнуть на главной странице на кнопку «Помочь армии", указать сумму, которую хотите перевести, реквизиты карты и нажать "Оплатить".

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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