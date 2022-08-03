Украинцы будут получать водительские права по-новому: что изменилось

"Отныне можно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и получить в автошколе свидетельство о прохождении теоретической подготовки, которое действует один год. При этом внутреннего экзамена нет. После этого сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для практических занятий ученики могут выбрать любую другую автошколу в желаемом городе.

"После обучения сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство о завершении практической подготовки водителей в автошколе, которое действительно два года. И опять же в любом сервисном центре МВД можно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение", - рассказали в министерстве.