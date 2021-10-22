Украинцы будут получать новые платежки за коммуналку: что в них изменится

Вчера, 21 октября, парламент поддержал закон об энергетической эффективности. Одним из пунктов этого документа является введение новых платежек за коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики .

По словам заместителя министра энергетики Юлии Подкоморной, в новых платежках будет отражаться информация об энергоэффективности.

"Законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги. Она будет содержать подробную информацию о потреблении, в частности сравнение текущих показателей с прошлогодними, доступные энергоэффективные программы, качество услуг по поставке природного газа и электрической энергии",- рассказала она.

Как отметили в Минэнерго, принятый парламентом закон призван увеличить доступность коммунальных услуг для населения и одновременно уменьшить затраты на теплоснабжение.